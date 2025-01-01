Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 61
45 Min.Ab 12

Eine private Party artet aus, als eine 17-Jährige von zwei Jungs sexuell belästigt wird. Ihre besorgte Freundin alarmiert die Polizei. Als die Beamten eintreffen, befindet sich das Mädchen mit den beiden Jugendlichen im verschlossenen Badezimmer. Können sie eine Vergewaltigung verhindern? - Im Krankenhaus kommt es zu einer Schlägerei mit rassistischem Hintergrund. Zwei verfeindete Väter machen dort weiter, wo ihre Söhne, die jetzt in der Klinik liegen, aufgehört haben.

