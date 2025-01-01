Auf Streife
Folge 68: Kind auf Parkplatz ausgesetzt
46 Min.Ab 12
Eine Kindergärtnerin findet einen ausgesetzten 12-Jährigen auf einem Parkplatz und ist fassungslos. Was haben sich die Eltern nur dabei gedacht? - An einer Supermarktkasse kommt es zu einer Rangelei, nachdem eine Hausfrau eine Deutschtürkin beleidigt. Die Beamten haben ihre Mühe, die Damen zu trennen. - Ein Jugendlicher ruft den Polizei-Notruf an. Als die Polizisten am Tatort eintreffen, befragen sie die nichtsahnende Mutter. Doch was ist mit dem Jugendlichen, der angerufen hat?
