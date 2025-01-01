Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Kind auf Parkplatz ausgesetzt

SAT.1Staffel 1Folge 68
Kind auf Parkplatz ausgesetzt

Kind auf Parkplatz ausgesetztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 68: Kind auf Parkplatz ausgesetzt

46 Min.Ab 12

Eine Kindergärtnerin findet einen ausgesetzten 12-Jährigen auf einem Parkplatz und ist fassungslos. Was haben sich die Eltern nur dabei gedacht? - An einer Supermarktkasse kommt es zu einer Rangelei, nachdem eine Hausfrau eine Deutschtürkin beleidigt. Die Beamten haben ihre Mühe, die Damen zu trennen. - Ein Jugendlicher ruft den Polizei-Notruf an. Als die Polizisten am Tatort eintreffen, befragen sie die nichtsahnende Mutter. Doch was ist mit dem Jugendlichen, der angerufen hat?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen