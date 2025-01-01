Auf Streife
Folge 95: Zu dritt auf dem Roller
46 Min.Ab 12
Die Polizisten sind im Streifenwagen unterwegs, als ihnen eine ungewöhnliche Situation auffällt: Vor einem Mehrfamilienhaus sind drei Jugendliche dabei, gemeinsam auf einen Motorroller zu steigen und loszufahren. Können die Beamten diese riskante Aktion stoppen? - Ein Kiosk-Besitzer meldet der Polizei einen Einbruch und erklärt, dass er zwei jugendliche Täter in die Flucht schlagen konnte Ein Dritter sitzt noch im Kiosk. Die Beamten gehen mit äußerster Vorsicht vor.
