Auf Streife
Folge 129: Groupies und Gitarrensoli
44 Min.Ab 12
Eine Heavy Metal-Band droht sich aufzulösen, weil innerhalb der Dreier-Gruppe der Verdacht laut wird, dass einer von ihnen den Tourbus samt Einnahmen gestohlen hat! - Ein Mann schleppt den Freund der Tochter auf die Wache Köln-Mülheim, weil er mit dem Verschwinden zu tun haben soll. - Schreie im Wald! Durch einen Streifschuss verletzt rennt eine Frau den Polizisten in die Arme. - Ein Urlaubsausflug zu einer Burg endet mit zerstochenen Reifen und einer leeren Handtasche!
