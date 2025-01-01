Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Verbrechen, die ich rief

SAT.1Staffel 10Folge 134
Die Verbrechen, die ich rief

Auf Streife

Folge 134: Die Verbrechen, die ich rief

45 Min.Ab 12

Der Sohn einer Schneiderin kehrt von der Schule nicht heim. Stattdessen steht ein selbsternannter Hellseher vor der Tür! - Der Notruf einer Journalistin erreicht die Polizei: Sie wird in einer Villa gefangen gehalten! - Ein Taxi ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Offenbar war der Fahrer betrunken und hat eine Frau angefahren! - Eine mit Bauschaum gefüllte Trompete landet auf dem Tresen der Wache Köln-Mülheim. Der Besitzer ist sich sicher: Es war sein Musikerkollege!

