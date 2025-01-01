Auf Streife
Folge 141: Der fremde Gast
44 Min.Ab 12
Verängstigt steht eine Frau auf dem Revier: Sie ist von einem Fremden in ihrem Haus überfallen worden! - Erst wird einer Frau der Wohnungsschlüssel geklaut, dann bricht der Dieb mit dem Schlüssel in die Wohnung ein und bestiehlt sie! - Auf dem Wache-Parkplatz findet eine Planschbecken-Party mit lauter Musik statt. Angeblich hat die Polizei zur Sause eingeladen! - Der Inhaber einer Bogenschießanlage wird von einem Pfeil getroffen! Sofort verdächtigt er den Neuen seiner Ex!
