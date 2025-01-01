Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Stiftung Warentest

SAT.1Staffel 10Folge 147
Stiftung Warentest

Stiftung WarentestJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 147: Stiftung Warentest

44 Min.Ab 12

Auf dem Wacheparkplatz fordert ein Cowboy die Beamten zum Duell heraus! - Vor der Wache prügeln sich zwei Männer. Eine Frau versucht, den Streit zu schlichten. Es stellt sich heraus: Die Frau wird von dem Privatdetektiv verfolgt! - Die Tür eines Kiosks wird unter Strom gesetzt und der Bruder des Betreibers kriegt einen lebensbedrohlichen Schlag! - Frauenschreie aus einem Haus erregen die Aufmerksamkeit der Beamten.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen