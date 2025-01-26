Auf Streife
Folge 148: Verflucht
45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Eine Tochter behauptet, dass jemand dem Vater übel mitspielt. Er selbst glaubt, er sei verflucht. - Ein Mann versteckt sich unter dem Streifenwagen, weil er beim Geldabheben überfallen wurde! Zeitgleich meldet eine Seniorin einen Überfall am Geldautomaten! - In einer Horrorfilm-Vorstellung wird ein Mädchen alleine aufgefunden. Angeblich ist sie mit ihrem Bruder da.- An einem Badestrand wird einer Frau die Kleidung von einer Drohne mit Greifarm entwendet!
