Auf Streife
Folge 169: Rosa Maries Baby
44 Min.Ab 12
Auf Streife werden die Beamten Zeuge, wie ein Kinderwagen beim Ausparken unter die Räder kommt. - Bei einem Einbruch in der Apotheke werfen fehlende Einbruchspuren und eine abgeschaltete Alarmanlage Fragen auf! - Auf dem Wacheparkplatz ist ein Mann geteert und gefedert an den Zaun gefesselt! Wer hat ihm das angetan? - Ein Puppenspieler ist am Boden zerstört: Jemand hat seine wertvollen Marionetten und die Bühne zerstört und einen Trümmerhaufen hinterlassen!
