Auf Streife
Folge 174: Plötzlich Familie
45 Min.Ab 12
Eine Obdachlose wird gefesselt und mit verbundenen Augen neben einem brennenden Einkaufswagen aufgefunden! - Eine Seniorin büchst aus dem Altersheim aus. Die Polizisten bringen sie zurück und ermitteln, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. - Nachdem ein Mann getankt hatte, wird er aus seinem Auto gezerrt und verprügelt! - Ein Mann meldet mit einer Freundin einen Überfall auf der Wache Köln-Mülheim. Als seine Freundin auftaucht, erleben die Beamten ihr blaues Wunder.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick