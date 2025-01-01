Auf Streife
Folge 26: Ausgenagert
45 Min.Ab 12
Ein Teenie auf der Wache Köln-Mülheim: Der Freund der Mutter ist ein Tyrann und die kleine Schwester ist bei ihm! - Eine Ladendiebin wird auf das Revier Köln-Mülheim gebracht. Dort wird klar, dass das nicht der erste Diebstahl war! - Auf einer Scheidungsparty entdecken die Beamten eine manipulierte Haustür. Der Letzte, der durch die Tür ging, war der Stripper! - Ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht ist in einen Unfall verwickelt. Der Kollege ist allerdings unauffindbar!
