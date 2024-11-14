Ein Veilchen für KarinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 45: Ein Veilchen für Karin
44 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Eine Kellnerin ist auf dem Revier Köln-Mülheim: Ihr Freund hat sie auf der Arbeit aufgesucht und verprügelt! - Während eine Frau im Urlaub ist, verkauft ihr Mann ihre Habseligkeiten! - Die Beamten schlichten den Streit zwischen einem Mann und einer Pfandsammlerin. Scheinbar hat sie seine Kreditkarte! - Ein Vater bringt seine Tochter auf die Wache: Sie ist überfallen und um das Handy bestohlen worden! Dann taucht ein Mann auf ...
