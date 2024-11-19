Zum Inhalt springenBarrierefrei
Über die Klinge

SAT.1Staffel 10Folge 49vom 19.11.2024
Folge 49: Über die Klinge

45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Ein Mann wird mit Stichverletzungen aufgefunden. Die Spur führt die Beamten zu einer Kölner Biker-Gang! - Auf dem Parkplatz der Wache Köln-Mülheim besprüht eine 17-Jährige einen Streifenwagen! - Eine Frau wird von einem Auto erfasst. Der Fahrer flüchtet zu Fuß. Könnte es der im Gebüsch sitzende Gaffer sein? - Ein rollstuhlfahrender Senior verschwindet am Rheinufer. Kurz darauf greifen die Beamten einen Mann mit dem leeren Rollstuhl auf, den er angeblich gefunden hat.

