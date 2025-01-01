Auf Streife
Folge 56: Alkoho(h)l in der Birne
45 Min.Ab 12
Bei einem Frontalunfall zweier Pkws wird eine betrunkene Fahrerin verletzt - und der andere Fahrer ist flüchtig - In Sorge um ihre an Epilepsie leidende Schwester ruft eine Frau die Polizei zu einer Schönheits-Praxis. Der Zutritt wurde ihr brutal verwehrt. - Eine Frau mit zwei Pflegekindern betritt die Wache Köln-Mülheim: 3.000 Euro aus dem Handschuhfach des Autos sind weg. - Ein eskalierter Strippoker-Abend stört die Nachbarschaft. Ein neuer Notruf betrifft ebenso die WG.
