Auf Streife
Folge 72: Crash! Boom! Ben
45 Min.Ab 12
Auf der Wache meldet eine Frau ihr Auto als gestohlen. Als ein Mann von einem Unfall und den Verursachern erzählt, horcht die Frau auf. - In einem Laden hat sich eine Verkäuferin mit einem Kunden verschlossen. Ihre Blicke lassen Schlimmes vermuten! - Ein verwirrter Rentner landet wegen Ladendiebstahls auf dem Revier. Doch dann setzt die Demenz plötzlich aus! - Eine Metal-Band probt in einem Mehrfamilienhaus. Plötzlich schreit der Sänger auf und bricht zusammen!
