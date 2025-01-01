Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jung, männlich, gestört

Folge 81: Jung, männlich, gestört

44 Min.Ab 12

Ein Mann meldet auf der Wache Köln-Mülheim seine Frau als vermisst. Dann geht der Notruf einer Entführten ein! - Einer Sportlerin wird der Autoschlüssel aus der Aufbewahrungsbox gestohlen. War es die Kollegin, die zuvor im Wettkampf verlor? - Ein 16-Jähriger wird im Park aufgegriffen und aufs Revier gebracht! Was macht der Teenie während der Schulzeit dort? - Eine Ratte fällt dem Schrecken einer Frau zum Opfer. Eine Futterspur lässt darauf deuten, dass sie angelockt wurde!

