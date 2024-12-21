Auf Streife
Folge 92: Alles nur geraubt
44 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Vor einem Geschäft ereignet sich ein Unfall. Als die Polizisten eintreffen, bemerken sie, dass der Laden ausgeraubt wird! - Auf einem Bauernhof verschwindet der Stalljunge. Auf der Suche nach ihm treffen die Beamten auf einen Hofmitarbeiter, der gerade etwas in eine Plane hüllt! - Da ein Bruder seine Schwester vor dem gewalttätigen Freund schützen möchte, bringt er sie auf die Wache Köln-Mülheim. - In der Früh entdecken die Polizisten eine Fünfjährige, die alleine radelt.
