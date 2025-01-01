Auf Streife
Folge 94: Ein Date mit Folgen
44 Min.Ab 12
Auf der Wache Köln-Mülheim meldet eine Frau ihre Mitbewohnerin als vermisst. Sie kam nach einem Date nicht heim! - Vor dem Revier hält ein Mann eine schreiende Frau fest und wird dabei gefilmt. Angeblich hatte sie ein Auto stehlen wollen! - Ein schlafender Autofahrer wird von den Beamten aufgegriffen, nachdem er in eine Mülltonne raste! - Ein Garagenbrand wird gerade noch rechtzeitig von der Haushälterin gelöscht. Angeblich hat der Hausbesitzer den Brand verursacht.
