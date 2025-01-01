Auf Streife
Folge 98: Lach- und Krachgeschichten
45 Min.Ab 12
Auf der Wache Köln-Mülheim steht ein besorgter Vater: Er befürchtet, dass die vermutlich alkoholkranke Noch-Ehefrau das gemeinsame Kind vernachlässigt! - Bei der Arbeit verletzt sich eine Postbotin schwer. Jemand hat den Briefkasten mit Rasierklingen präpariert! - Mit dem Täter im Schlepptau betritt ein Mann die Wache: Der Gefangene hat seine Freundin brutal überfallen! - Beim Sonnenbaden im Schrebergarten entdeckt eine Frau eine Drohne, die sie prompt am Kopf trifft!
