Sportwagen, Schrott und SchrotJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 103: Sportwagen, Schrott und Schrot
44 Min.Ab 12
Eine Passantin wird Zeugin: Was wie ein Auto-Unfall aussieht, entpuppt sich als Entführung eines 17-Jährigen! - Mit einem Einschussloch in der Heckscheibe erreicht ein verletzter Mann die Wache Köln-Mülheim. Seine Ex soll es auf ihn abgesehen haben. - Auf Streife entdecken die Polizisten eine aufgebrochene Haustür. Im Haus liegt der verletzte Noch-Ehemann. - Ein Obdachloser verletzt sich bei der Essensausgabe an einem mit einer Rasierklinge präparierten Wurstbrötchen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick