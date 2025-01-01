Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Sportwagen, Schrott und Schrot

SAT.1Staffel 11Folge 103
44 Min.Ab 12

Eine Passantin wird Zeugin: Was wie ein Auto-Unfall aussieht, entpuppt sich als Entführung eines 17-Jährigen! - Mit einem Einschussloch in der Heckscheibe erreicht ein verletzter Mann die Wache Köln-Mülheim. Seine Ex soll es auf ihn abgesehen haben. - Auf Streife entdecken die Polizisten eine aufgebrochene Haustür. Im Haus liegt der verletzte Noch-Ehemann. - Ein Obdachloser verletzt sich bei der Essensausgabe an einem mit einer Rasierklinge präparierten Wurstbrötchen.

