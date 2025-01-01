Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 14
Folge 14: Club der Intrigen

44 Min.Ab 12

Die Seite eines Luxuswagens wurde zerkratzt. Der Besitzer beschuldigt seine Angestellte, die schlafend auf der Rückbank lag! - Mit 10.000 Euro in einer Tüte betritt ein Obdachloser die Wache Köln-Mülheim. Er hat sie im Park gefunden. - Ein 14-Jähriger ist von zuhause ausgerissen. Die Angst der Schwester: Er springt auf einen Zug auf! - In einer WG ist ein Einbrecher niedergeschlagen worden. Zuvor hat er eine Bewohnerin überrascht, ins Zimmer gezerrt und gefesselt!

