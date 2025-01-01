Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 11Folge 160
44 Min.Ab 12

Auf einem Spielplatz wird eine Mutter reglos aufgefunden, daneben ihr leerer Kinderwagen! - Eine Frau betritt ängstlich die Wache. Mit ihr dabei ist eine angemalte Ziege, die mutmaßlich eine Bombe um den Hals trägt. - Nach einer Firmenfeier wird ein Mann geteert und gefedert von den Beamten aufgegriffen. Ein Spaß unter Kollegen? - Ein Pobeißer treibt in einer Saunalandschaft sein Unwesen. Nachdem eine Frau gebissen wurde, stellt sie das Verschwinden ihres Mannes fest!

