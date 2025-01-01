Auf Streife
Folge 161: Ohne Schweiß kein Preis
45 Min.Ab 12
Eine Frau sorgt sich um ihre Tochter, die einen angeborenen Herzfehler hat und seit gestern nicht vom Joggen nach Hause gekommen ist. - Ein Pizzabote schickt eine bedrohlich klingende Nachricht an seine Chefin und Mutter und verschwindet dann spurlos. - Der Ruf einer Autohändlerin droht, zerstört zu werden, als ein frauenfeindliches Video auf den Werbemonitoren läuft. - In einem Kiosk wird ein Schuss abgefeuert, doch der Beschossene will nicht sagen, wer es war.
