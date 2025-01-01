Auf Streife
Folge 253: Mit Sprengkraft ins Ziel
23 Min.Ab 12
Eine wilde Einkaufswagenrallye und die Werferei von mit Schwarzpulver gefüllten Dosen wird von den Polizisten vereitelt. Doch woher haben die Jugendlichen den lebensgefährlichen Stoff? - Die Streifenpolizisten stoßen auf einen Mann, der von einem Fahrrad eingeklemmt wird. Er sieht sich als Opfer einer Körperverletzung. Plötzlich erscheint eine Juwelierin und das Blatt wendet sich ...
