Auf Streife
Folge 268: Eifersucht, die Leiden schafft
23 Min.Ab 12
Eine Arzthelferin wird beschuldigt für eine wilde Partynacht Valium aus dem Medikamentenschrank gestohlen zu haben. Doch dann wendet sich das Blatt ... - Ein Ehepaar wird auf einem Rastplatz betäubt und ihr Kurierwagen ausgeraubt. Doch sie haben eine Ortungs-App, die den Tätern auf die Schliche kommt.
