Auf Streife
Folge 300: Blindes Vertrauen
24 Min.Ab 12
Ein junges Paar hat eine mündliche Zusage für eine Wohnung bekommen und bereits Hunderte Euro Abschlag bezahlt. Der Mieter behauptet dann wiederum, diese Leute nicht zu kennen. - Eine Nachbarin gibt sich als gute Freundin einer verstorbenen Dame aus und behauptet, sich aus Sorge Zutritt zu der versiegelten Wohnung verschafft zu haben. Doch dann taucht die Enkelin auf ...
