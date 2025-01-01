Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 43
Folge 43: Voo-Du und Ich

44 Min.Ab 12

Ein Vater vermisst seine 23-jährige Tochter. Anstatt sie vorzufinden, hat er in der Wohnung eine Voodoopuppe entdeckt. - Sexuelle Belästigung im Club! Die Polizisten befragen Zeugen. Dabei stellen einige Gäste fest: Jemand hat sie beklaut! - Auf dem Arbeitsweg wird eine 29-Jährige brutal überfallen. Gleichzeitig meldet eine Freundin einen Cyberdiebstahl. - Die Polizei steht wegen Ruhestörung bei einer Patchwork-Familie vor der Tür und entdecken weißes Pulver!

SAT.1
