Auf Streife
Folge 46: Das Monster im Keller
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin vermutet, dass ein Schüler zuhause verprügelt wird. Ein gemaltes Bild lässt sie besorgt die Polizei einschalten! - Mit Bodyguard und Manager betritt ein Influencer die Wache Köln-Mülheim. Im Schlagerkostüm berichtet er von Morddrohungen. - Auf Streife entdecken die Beamten ein Fahrrad, das wohl an einer Autotür verunfallt ist. Doch wo ist der Radfahrer? - Nach einer privaten Zaubershow zu einem Junggesellinnenabschied verschwindet die Braut in spe spurlos!
