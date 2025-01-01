Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie vom Stripclub-Boden verschluckt

SAT.1Staffel 11Folge 47
Folge 47: Wie vom Stripclub-Boden verschluckt

44 Min.Ab 12

Vor der Wache geht ein Mann auf einen Flyer-Verteiler los, weil die Flyer die vermisste Freundin gefesselt, geknebelt, weinend und in Fetischkleidung zeigen. - Eine Kanone mit dem makabren Schild: "Unkrautvernichter!" ist auf das Revier gerichtet. - In einem leerstehenden Haus finden die Polizisten einen Mann, der einen Jüngeren mit Stromschlägen foltern will! - Eine Putzfrau meldet einen Einbruch. Im Inneren sieht es allerdings nach einer wüsten Drogen-Party aus.

