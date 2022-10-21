Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 64vom 21.10.2022
Folge 64: Kollegen im Fadenkreuz

44 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Nachdem ein Mann das Schieß-Training beendet hat, versucht er, die Waffe zu stehlen. Als er von den Beamten gehindert wird, nimmt er eine Geisel! - Ein Mann ist im Auto angekettet und will nicht gerettet werden! - In der Nacht sehen die Polizisten ein Morsezeichen aus einem Betriebsfenster: Die Putzfrau wurde eingesperrt, während Einbrecher den Tresor leergeräumt haben. - Ruhestörung in der Villa: Chaos im Haus deutet auf einen Kampf hin.

SAT.1
