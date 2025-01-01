Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Zimmer mit Aussie

SAT.1Staffel 11Folge 93
Zimmer mit Aussie

Zimmer mit Aussie

Auf Streife

Folge 93: Zimmer mit Aussie

45 Min.Ab 12

Als eine Frau von der Geschäftsreise zurückkehrt, findet sie einen Fremden in ihrer Wohnung vor. - Bei einem Banküberfall werden 10.000 Euro erbeutet. Als am nächsten Tag ein Mann den gleichen Betrag einzahlen will, nehmen die Beamten ihn fest! - Ein anonymer Tipp erreicht die Beamten: In einem Sexshop werden illegal Potenzmittel verkauft. - Ein Jugendlicher wird mit einem Baseballschläger schwer verletzt. Angeblich war das die Rache für ein unabsichtlich umgeworfenes Moped.

