Auf Streife
Folge 110: Privatauto eines Beamten brennt vor Polizeiwache
45 Min.Ab 12
Auf dem Wacheparkplatz wird der Privatwagen eines Polizisten in Brand gesetzt. Ein handschriftliches Bekennerschreiben im Briefkasten ist die erste Spur zu dem Feuerteufel. - Um ihr Portemonnaie zu holen, fährt eine Witwe während der Trauerfeier nach Hause und läuft in ihrer Villa einem Einbrecher in die Arme. - Eine besorgniserregende Sprachnachricht der Mutter lässt eine 18-Jährige zur Fernuniversität fahren. Der Wachmann versperrt ihr allerdings den Weg hinein.
