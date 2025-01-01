Zum Inhalt springenBarrierefrei
Briefbombe explodiert - 13-Jährige verletzt!

SAT.1Staffel 12Folge 121
44 Min.Ab 12

Einer 13-Jährigen explodiert ein Brief in den Händen, woraufhin sie schwere Verletzungen erleidet! Wer hat die Briefbombe geschickt und warum? - Eine Frau wird am Arbeitsplatz sexuell belästigt: Offenbar hat jemand auf ihre Tastatur onaniert. Daneben lag ein bearbeitetes Foto von ihr. - Wegen Ruhestörung wird die Polizei gerufen. Im Haus finden die Beamten Weinflaschen, zwei Gläser und Musik, die laut aufgedreht ist. Doch wo ist das Paar?

