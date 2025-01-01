Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose FrauJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 125: Schock im Hotelzimmer: Zimmermädchen findet bewusstlose Frau
44 Min.Ab 12
Ein Zimmermädchen findet in einem Hotelzimmer eine halbnackte Frau mit einer blutigen Kopfverletzung und bewusstlos auf dem Bett vor! - Die Beamten sehen ein verunglücktes Fahrschulauto. Der schockierte Fahrschüler erklärt, dass die Fahrlehrerin plötzlich ohnmächtig wurde. - Ein Teenie liegt mit schokoladenverschmiertem Mund auf einem Parkplatz, ist euphorisch, aber kann nicht selbstständig stehen ...
