Auf Streife
Folge 132: Schutzlos ausgeliefert
45 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihre Schwester ohne Höschen und niedergeschlagen im Park. Wurde sie vergewaltigt? - Vor der Polizeiwache finden die Beamten während der Dreharbeiten zu einem Video-Clip im Auto eines selbsternannten Gangster-Rappers ein regloses Mädchen. Ist sie Teil der Inszenierung? - Während einer Teambuilding-Maßnahme in einer Kletterhalle stürzt eine Teilnehmerin ab. Ihr Sicherungsseil wurde durchtrennt!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick