Auf Streife
Folge 40: Tante Doris
45 Min.Ab 12
Auf Fußstreife an einem See machen die Polizisten eine verstörende Entdeckung: Am Ufer steht ein leerer Rollstuhl! - Eine erfolgreiche Gaming-Streamerin bekommt Drohnachrichten und zeitgleich wird in ihre Wohnung eingebrochen! - Eine Mutter meldet ihre 17-jährige Tochter als vermisst. Wenig später finden die Beamten ihren leeren Wagen mit Blut an der Tür. - Die Frau eines Lehrers stellt einen jungen Einbrecher. Bei sich hat er jedoch lediglich erotische Fotos ...
