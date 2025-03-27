Kostümierter Held geht auf VerbrecherjagdJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 60: Kostümierter Held geht auf Verbrecherjagd
44 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Wegen des Verdachts der Grabschändung werden die Beamten zu einem Friedhof gerufen. Am Tatort finden sie einen gefesselten Mann. Wie sich herausstellt, vergrub er dort etwas, als er von einem maskierten Superhelden angegriffen wurde. - Während eine Radfahrerin mit ihrer Freundin telefoniert, beklagt sie sich über ein dicht auffahrendes Auto. Als der Wagen sie rammt, ist ihre Freundin weiter am Telefon. Plötzlich hört diese, wie die Radfahrerin in einen Wagen gezerrt wird.
