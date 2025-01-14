Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Family-Business

SAT.1Staffel 12Folge 61vom 14.01.2025
Family-Business

Family-BusinessJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 61: Family-Business

44 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Während die Beamten zu Mittag in einer Pizzeria sind, meldet sich plötzlich der Brandmelder. Als sich herausstellt, dass es offenbar Brandstiftung war, folgt der nächste Schock: Das Baby einer Kundin ist entführt worden. Ein Straßen-Künstler wurde um seinen Verlobungsring bestohlen. Er hat auch schon einen Verdächtigen: der rivalisierende Künstler. Eine Kneipenwirtin wurde auf der Arbeit angegriffen. Sie beschuldigt halb benommen ihren Mann, mit dem sie die Kneipe betreibt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen