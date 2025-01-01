Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 62
45 Min.Ab 12

Ein Klempner ist außer sich vor Wut: Jemand hat ihn per Zeitungsanzeige für tot erklärt! - Eine Frau wird in ihrem Haus von einem Einbrecher überrascht. Sie schubst ihn weg und kann sich gerade noch verstecken. Dann taucht ihr Bruder mit einer Verletzung auf. - Eine Mathelehrerin sucht nach ihrer Tochter! Die Spur führt in einen Stripclub ...

