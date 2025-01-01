Wer hat Angst vorm wilden Mann?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 77: Wer hat Angst vorm wilden Mann?
45 Min.Ab 12
Ein Mann mit zerkratztem Gesicht, zerrissener und dreckiger Kleidung stürmt auf die Wache: Die Polizei müsse schnell helfen, denn ein Baby sei in Gefahr, sobald der Blutmond aufgeht! - Wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt sind die Polizisten in einem Wohngebiet unterwegs. Vor Ort entdecken sie einen Papierflieger mit einem dringenden Hilferuf! - Panisch irrt eine Frau auf dem Wacheparkplatz umher. Als ihr ahnungsloser Freund auftaucht, schreit sie plötzlich um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick