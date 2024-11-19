Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Blindfisch

SAT.1Staffel 12Folge 80vom 19.11.2024
Der Blindfisch

Der BlindfischJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 80: Der Blindfisch

44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Auf einem Parkplatz wird ein Blinder angefahren und verletzt. Obwohl es ihm offensichtlich nicht gut geht, verweigert er rigoros die Hilfe der Polizei und eine ärztliche Behandlung. - Während der Pizza-Auslieferung wird der Bote vor der Tür des Auftraggebers niedergeschlagen und um die Lieferung bestohlen. - Wegen Diebstahls wird die Polizei zu einem Hotel gerufen. Vor Ort erreicht sie der Funkruf, dass eine Person vermisst wird, die am Abend zuvor in genau diesem Hotel war.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen