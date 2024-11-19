Auf Streife
Folge 80: Der Blindfisch
44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Auf einem Parkplatz wird ein Blinder angefahren und verletzt. Obwohl es ihm offensichtlich nicht gut geht, verweigert er rigoros die Hilfe der Polizei und eine ärztliche Behandlung. - Während der Pizza-Auslieferung wird der Bote vor der Tür des Auftraggebers niedergeschlagen und um die Lieferung bestohlen. - Wegen Diebstahls wird die Polizei zu einem Hotel gerufen. Vor Ort erreicht sie der Funkruf, dass eine Person vermisst wird, die am Abend zuvor in genau diesem Hotel war.
