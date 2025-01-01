Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Polizistin in der Gewalt eines Psychopathen

SAT.1Staffel 12Folge 93
Polizistin in der Gewalt eines Psychopathen

Folge 93: Polizistin in der Gewalt eines Psychopathen

45 Min.Ab 12

Ein mysteriöses Paket wird auf der Wache abgegeben - darin das Foto von Polizeikollegin Hannah Becker mit einer Zielscheibe auf dem Gesicht und einem Zettel mit Koordinaten. - Einem Bibliothekar wurde ein entwendetes Buch nach über 20 Jahren anonym in den Briefkasten geworfen. Noch seltsamer ist das geheimnisvolle Gekritzel darin. - Gefesselt von einem muskulösen Biker ist ein Tätowierer kurz davor, ein Gesichts-Tattoo verpasst zu bekommen.

