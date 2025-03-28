Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 129vom 28.03.2025
44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Die Beamten ermitteln in einem Fall, bei dem eine Rentnerin womöglich von ihrer Pflegerin bestohlen worden ist. Ist sie einer Betrügerin auf den Leim gegangen? - Eine Putzfee ersucht Hilfe bei der Polizei, weil ihr jemand eine Todesdrohung auf den Pkw gekritzelt hat. Ein übler Scherz oder schwebt sie in akuter Gefahr? - Mit Unterstützung der besten Freundin seiner Ehefrau ruft ein Mann die Polizei, weil seine Gattin ihn misshandelt. Ist die Frau tatsächlich eine Tyrannin?

