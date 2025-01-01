Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schüsse auf Pizzaboten!

SAT.1Staffel 13Folge 139
Schüsse auf Pizzaboten!

Auf Streife

Folge 139: Schüsse auf Pizzaboten!

45 Min.Ab 12

Mittagszeit für die Beamten: Doch in der Transportbox des Pizzabotens entdecken sie Einschusslöcher. Hat etwa ein verärgerter Kunde versucht ihn zu töten? - Taxi crasht in Mülltonnen: Die Taxifahrerin behauptet, von ihrem jungen Fahrgast belästigt und fast beklaut worden zu sein. Es steht Aussage gegen Aussage. - Nach Frauenschreien im Wald treffen die Beamten auf eine 60-Jährige, die ihre Enkelin sucht. Ein Brief für jene mit dem Text "Komm allein", wirft Fragen auf ...

