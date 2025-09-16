16-Jährige auf Schulhof brutal überfallenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 17: 16-Jährige auf Schulhof brutal überfallen
45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Eine 16-Jährige wurde auf dem Schulhof überfallen und bestohlen. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen kommt Erschreckendes ans Licht. - Weshalb geht ein Kind auf Diebestour? Genau mit dieser Frage beschäftigen sich die Beamten und ahnen nicht, welch tragische Wendung der Fall nimmt. - Der als Sexist verschriene Trainer einer halbprofessionellen Damenvolleyballmannschaft bricht unter mysteriösen Umständen zusammen ...
