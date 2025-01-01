Auf Streife
Folge 34: Anschlag auf Metzgerei
44 Min.Ab 12
Eine Metzgerei wurde verwüstet, der Metzger ist verschwunden! Stecken radikale Tierschützer hinter dem Anschlag oder hat der Fleischer ein dunkles Geheimnis? - Auf eine Fahrradfahrerin wurde geschossen, zudem hat sie in den letzten Tagen Drohbriefe erhalten! Handelt es sich dabei um denselben Täter? - Eine Müllwerkerin entdeckt in einer Tonne blutige Kleidung. Die Beamten kommen einem unglaublichen Fall auf die Spur!
