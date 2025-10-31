Hochschwangere kommt nie im Krankenhaus an!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 4: Hochschwangere kommt nie im Krankenhaus an!
44 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Eine Hochschwangere wollte ins Krankenhaus, als die Wehen einsetzten. Sie ist jedoch nie dort angekommen. Was ist vorgefallen und wo befindet sie sich jetzt? - Auf der Wache will ein Mann in sein Hotelzimmer einchecken. Nach allgemeiner Verwirrung ermitteln die Beamten Verblüffendes. - Ein transsexueller Kfz-Meister wurde in seiner eigenen Werkstatt niedergeschlagen. War die Gräueltat transphobisch motiviert?
