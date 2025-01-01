Rätsel um Au-Pair-Mädchen PaolaJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 60: Rätsel um Au-Pair-Mädchen Paola
45 Min.Ab 12
Dramatischer Hilferuf eines italienischen Au-Pair-Mädchens! Doch laut Gasteltern und Agentur ist die junge Frau längst abgereist. - Ein 39-Jähriger landet nach einem Kneipenbesuch in der Ausnüchterungszelle. Ermittlungen führen die Beamten auf die Spur eines Familiengeheimnisses. - Schock im Trödelladen: Ein 30-Jähriger nimmt die Tochter der Besitzerin als Geisel! Doch was hat ein kürzlich verkauftes Gemälde damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick