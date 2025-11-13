Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 61vom 13.11.2025
45 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Eine Mülltüte mit blutigen Tüchern lässt eine besorgte Mutter das Schlimmste befürchten: Hat ihre schwangere Tochter ihr Baby bekommen und schwebt in Gefahr? - Drei Teenies werden unabhängig voneinander wegen kleiner Vergehen auf die Wache gebracht. Die Beamten ermitteln: Die Abenteurer sind nicht zufällig vor Ort! - Eine Tochter macht sich Sorgen um ihre körperlich beeinträchtige Mutter. Diese behauptet zwar, dass alles in Ordnung sei, doch sie hat ein pikantes Geheimnis.

