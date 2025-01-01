Auf Streife
Folge 7: Schülerin als Prostituierte?
44 Min.Ab 12
Schockfund im Netz: Eine 17-Jährige wird auf einem Sexportal angeboten! Ist sie freiwillig ins Rotlichtmilieu gelangt oder wird sie zur Prostitution gezwungen? - In Selbstjustiz bringt ein Vater einen gefesselten Einbrecher im Kofferraum zur Wache. Die Beamten enthüllen ein schockierendes Familiengeheimnis. - Dramatischer Notruf am See: Ein Betrunkener ist außer Kontrolle und hetzt seinen Hund auf Passanten!
